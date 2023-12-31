МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Власти Финляндии подготовят новые решения в отношении миграционной проблемы на границе с Россией, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Профсоюзы Финляндии объявили о массовой забастовке

"Проблемы на нашей восточной границе не исчезли. Правительство внимательно следит за ситуацией и работает над решениями, чтобы остановить организованную миграцию", — сказано в тексте его новогоднего обращения, опубликованном на сайте правительства.

Орпо отметил, что закрытие границы осложнило повседневную жизнь многих людей и предприятий, однако безопасность Финляндии и ее границ остается приоритетом.

Финляндия начала вводить ограничения на въезд из России на фоне возросшего потока мигрантов на границе. С 30 ноября по 13 декабря были закрыты все пункты пропуска на границе, 14 декабря движение было возобновлено через два пункта Ваалимаа и Ниирала, однако в тот же день власти вновь закрыли границу. Срок закрытия границы определен с 15 декабря по 14 января.