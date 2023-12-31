АМСТЕРДАМ, 31 дек — ПРАЙМ. Несколько десятков человек приняли участие в акции против поставок западного вооружения Украине, сообщили РИА Новости. Шведская Saab получила заказ от НАТО на поставку ракет Bolide

Протестующие на демонстрации выступили против решения правительства страны поставить Киеву истребители F-16 и призвали к мирным переговорам.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что уведомил президента Украины Владимира Зеленского о решении поставить первые 18 истребителей F-16.