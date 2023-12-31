АМСТЕРДАМ, 31 дек — ПРАЙМ. Несколько десятков человек приняли участие в акции против поставок западного вооружения Украине, сообщили РИА Новости

Флаг Швеции

Шведская Saab получила заказ от НАТО на поставку ракет Bolide

Протестующие на демонстрации выступили против решения правительства страны поставить Киеву истребители F-16 и призвали к мирным переговорам.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что уведомил президента Украины Владимира Зеленского о решении поставить первые 18 истребителей F-16.