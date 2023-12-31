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В Амстердаме прошла акция против поставок оружия Украине
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Несколько десятков человек приняли участие в акции против поставок западного вооружения Украине, сообщили РИА Новости. Протестующие на демонстрации выступили против решения... ПРАЙМ, 31.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АМСТЕРДАМ, 31 дек — ПРАЙМ. Несколько десятков человек приняли участие в акции против поставок западного вооружения Украине, сообщили РИА Новости.
Протестующие на демонстрации выступили против решения правительства страны поставить Киеву истребители F-16 и призвали к мирным переговорам.
Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что уведомил президента Украины Владимира Зеленского о решении поставить первые 18 истребителей F-16.