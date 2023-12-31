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Стало известно, ради чего США могут пожертвовать членством Украины в НАТО
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США могут пожертвовать членством Украины в НАТО ради разрыва союза России и Китая, пишет Des Moines Register. Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами на встрече с избирателями... ПРАЙМ, 31.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. США могут пожертвовать членством Украины в НАТО ради разрыва союза России и Китая, пишет Des Moines Register.
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами на встрече с избирателями заявил, что готов отдать Москве занятые ею в ходе специальной военной операции территории и отказаться от членства Украины в НАТО, если прекратятся совместные учения России и Китая.
Как уточняется в материале издания, Рамасвами долгое время выступает за прекращение помощи Украине и предлагает принять мирную резолюцию.
Он также отмечает, что может предложить Москве убрать ядерное оружие из Калининграда и отказаться от зарубежного военного присутствия ради восстановления отношений с США.
"Я не собираюсь верить Путину, как и он не собирается верить нам. Однако мы не можем быть уверены, что каждая сторона будет преследовать собственные интересы", — приводит его слова издание.