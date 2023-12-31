МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. США могут пожертвовать членством Украины в НАТО ради разрыва союза России и Китая, пишет Des Moines Register. В Амстердаме прошла акция против поставок оружия Украине

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами на встрече с избирателями заявил, что готов отдать Москве занятые ею в ходе специальной военной операции территории и отказаться от членства Украины в НАТО, если прекратятся совместные учения России и Китая.

Как уточняется в материале издания, Рамасвами долгое время выступает за прекращение помощи Украине и предлагает принять мирную резолюцию.

Он также отмечает, что может предложить Москве убрать ядерное оружие из Калининграда и отказаться от зарубежного военного присутствия ради восстановления отношений с США.

"Я не собираюсь верить Путину, как и он не собирается верить нам. Однако мы не можем быть уверены, что каждая сторона будет преследовать собственные интересы", — приводит его слова издание.