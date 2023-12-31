МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Следующий 2024 год станет решающим для будущего западной модели мироустройства из-за выборов во многих государствах, пишет Le Temps. Отношения между Россией и США истончились до предела, заявил Лавров

Прошедший год обернулся провалом для западной международной системы, созданной после Второй мировой войны, так как ООН не смогла предотвратить конфликты на Ближнем Востоке и на Украине.

Издание отмечает, что беспомощность ООН можно объяснить различиями позиций стран-членов организации: Китай борется с США за мировое лидерство, Индия и Бразилия отстаивают свою независимость.

2024 год станет решающим: во многих странах пройдут выборы, особенное беспокойство вызывают выборы президента США, результат которых повлияет на исход конфликта на Украине и в секторе Газа.