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СМИ: 2024 год станет решающим для западной модели мироустройства
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Следующий 2024 год станет решающим для будущего западной модели мироустройства из-за выборов во многих государствах, пишет Le Temps. Прошедший год обернулся провалом для западной... ПРАЙМ, 31.12.2023
право, общество , новости, в мире, мир, выборы, запад, европа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Следующий 2024 год станет решающим для будущего западной модели мироустройства из-за выборов во многих государствах, пишет Le Temps.
Прошедший год обернулся провалом для западной международной системы, созданной после Второй мировой войны, так как ООН не смогла предотвратить конфликты на Ближнем Востоке и на Украине.
Издание отмечает, что беспомощность ООН можно объяснить различиями позиций стран-членов организации: Китай борется с США за мировое лидерство, Индия и Бразилия отстаивают свою независимость.
2024 год станет решающим: во многих странах пройдут выборы, особенное беспокойство вызывают выборы президента США, результат которых повлияет на исход конфликта на Украине и в секторе Газа.