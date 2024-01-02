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СМИ: Шольц может досрочно покинуть пост канцлера ФРГ
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Канцлер Германии Олаф Шольц может уже в этом году покинуть свой пост на фоне падения доверия к его партии, пишет итальянская La Repubblica со ссылкой на источники. По данным... ПРАЙМ, 02.01.2024
общество , новости, в мире, германия, олаф шольц, канцлер
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц может уже в этом году покинуть свой пост на фоне падения доверия к его партии, пишет итальянская La Repubblica со ссылкой на источники.
По данным издания, уровень поддержки партии СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) канцлера в 2023 году упал с 20% до 15%, его пост может занять министр обороны Борис Писториус, который стал самым популярным немецким политиком.
Другой причиной отставки Шольца может стать недавний скандал с компанией Wirecard, случившийся в 2020 году. Инцидент произошел, когда Шольц был министром экономики.
Немецкие аналитики сомневаются, что Шольц действительно досрочно покинет свой пост, отметило издание.