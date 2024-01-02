МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц может уже в этом году покинуть свой пост на фоне падения доверия к его партии, пишет итальянская La Repubblica со ссылкой на источники. СМИ нашли доказательства преступлений Шольца

По данным издания, уровень поддержки партии СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) канцлера в 2023 году упал с 20% до 15%, его пост может занять министр обороны Борис Писториус, который стал самым популярным немецким политиком.

Другой причиной отставки Шольца может стать недавний скандал с компанией Wirecard, случившийся в 2020 году. Инцидент произошел, когда Шольц был министром экономики.

Немецкие аналитики сомневаются, что Шольц действительно досрочно покинет свой пост, отметило издание.