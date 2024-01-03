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Захарова заявила, что МИД Польши предает свою же страну
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Призывать поставлять ракеты Украине означает предавать свое государство, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она ответила на высказывания польского... ПРАЙМ, 03.01.2024
новости, в мире, россия, мид, польша, ракеты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Призывать поставлять ракеты Украине означает предавать свое государство, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так она ответила на высказывания польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, который ранее призвал Запад передать Украине ракеты большой дальности для ударов по России.
"Вот у меня вопрос: эти ракеты, по мнению Сикорского, должны иметь радиус действия, позволяющий им долетать до границ Польши? Мало им было того, что уже прилетало с территории Украины? Как говорится, новогодние желания должны сбываться", — отметила Захарова в своем Telegram-канале.
У Сикорского нет выдающихся идей — только американские, в шутку указала российский дипломат.
"Но не до такой же степени, чтобы против собственной страны действовать. Хотя большой вопрос, какую страну он считает своей", — подытожила Захарова.