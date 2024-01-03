ВАШИНГТОН, 3 янв — ПРАЙМ. Россия не настроена на переговоры по Украине, сообщил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, призвав конгресс одобрить запрос о новой помощи Киеву. Госдеп: США не отказываются от "тотальной победы" над Россией на Украине

"Были сообщения СМИ о том, что господин (президент РФ Владимир) Путин внезапно готов к переговорам, он точно не ведет себя так, как человек, готовый к переговорам", — указал Кирби.

Он призвал конгресс одобрить запрос о новой помощи Киеву, подчеркнув, что у администрации не осталось возможности передавать Украине вооружения.

Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россия к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.