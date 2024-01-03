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Белый дом: США не видят готовности России к переговорам по Украине
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Россия не настроена на переговоры по Украине, сообщил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, призвав конгресс одобрить запрос о... ПРАЙМ, 03.01.2024
новости, в мире, украина, сша, конфликт на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 3 янв — ПРАЙМ. Россия не настроена на переговоры по Украине, сообщил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, призвав конгресс одобрить запрос о новой помощи Киеву.
"Были сообщения СМИ о том, что господин (президент РФ Владимир) Путин внезапно готов к переговорам, он точно не ведет себя так, как человек, готовый к переговорам", — указал Кирби.
Он призвал конгресс одобрить запрос о новой помощи Киеву, подчеркнув, что у администрации не осталось возможности передавать Украине вооружения.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россия к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.