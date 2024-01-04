МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Из-за халатности украинских политиков российские силы знают о расположении критических объектов инфраструктуры и военной промышленности Украины, рассказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой". В Госдуме назвали лицемерием позицию США по Украине

"К сожалению, проблема заключается в том, что власть так и не поняла, что нужно меньше говорить и больше работать", — заявил военный.

По словам Кривоноса, украинские чиновники продолжают открыто рассказывать об объектах инфраструктуры и военной промышленности с целью политического пиара, раскрывая их характеристики и расположение, которыми затем пользуются российские военные.

Он также отметил, что российская сторона наносит точные удары благодаря прозрачной организации государственного управления и слабого сохранения государственных тайн.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.