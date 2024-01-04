2024-01-04T13:22:52+03:00
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На Украине рассказали, как страна "помогает" России
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Из-за халатности украинских политиков российские силы знают о расположении критических объектов инфраструктуры и военной промышленности Украины, рассказал генерал ВСУ в отставке... ПРАЙМ, 04.01.2024
общество , новости, в мире, россия, конфликт на украине
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Из-за халатности украинских политиков российские силы знают о расположении критических объектов инфраструктуры и военной промышленности Украины, рассказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой".
"К сожалению, проблема заключается в том, что власть так и не поняла, что нужно меньше говорить и больше работать", — заявил военный.
По словам Кривоноса, украинские чиновники продолжают открыто рассказывать об объектах инфраструктуры и военной промышленности с целью политического пиара, раскрывая их характеристики и расположение, которыми затем пользуются российские военные.
Он также отметил, что российская сторона наносит точные удары благодаря прозрачной организации государственного управления и слабого сохранения государственных тайн.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.