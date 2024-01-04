2024-01-04T15:38:07+03:00
2024-01-04T15:38:07+03:00
2024-01-04T15:38:07+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240104/842730998.html
СМИ рассказали о маневре России в конфликте с Украиной
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https://россиясегодня.рф
Посредством своего превосходства в силе Россия намерена разгромить Украину, сообщает издание The National Interest. "Теперь Россия стремится сокрушить Украину серией локальных... ПРАЙМ, 04.01.2024
впк, экономика, новости, в мире, россия, конфликт на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Посредством своего превосходства в силе Россия намерена разгромить Украину, сообщает издание The National Interest.
"Теперь Россия стремится сокрушить Украину серией локальных наступлений, отправляя в бой превосходящие силы, включая танки, артиллерию и беспилотники", — говорится в материале.
Согласно материалу, российская сторона также продолжает наращивать военную мощь для грядущих тяжелых битв.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.