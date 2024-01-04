МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Посредством своего превосходства в силе Россия намерена разгромить Украину, сообщает издание The National Interest. На Украине предложили проводить мобилизацию с помощью лотереи

"Теперь Россия стремится сокрушить Украину серией локальных наступлений, отправляя в бой превосходящие силы, включая танки, артиллерию и беспилотники", — говорится в материале.

Согласно материалу, российская сторона также продолжает наращивать военную мощь для грядущих тяжелых битв.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.