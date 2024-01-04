АФИНЫ, 4 янв — ПРАЙМ. Премьер-министры Греции Кириакос Мицотакис и Болгарии Николай Денков на встрече в Афинах договорились укрепить и ускорить развитие сотрудничества с упором на взаимосвязь в энергетическом и транспортном секторах на основе вертикального коридора Юг-Север, сообщила пресс-служба греческого правительства. Болгария отменила акциз на транзит российского газа

О визите Денкова стало известно за несколько часов до него. В резиденции греческого премьера состоялась встреча премьеров и затем рабочий обед с участием делегаций двух стран. В ходе рабочего обеда лидеры двух стран провели обзор греко-болгарских отношений и хода сотрудничества в ряде областей, представляющих взаимный интерес.

"Была достигнута договоренность об укреплении и ускорении сотрудничества с упором на взаимосвязанность в энергетическом и транспортном секторах на основе вертикального коридора Юг-Север и сотрудничества в области возобновляемой энергетики. Особое внимание было уделено взаимосвязи автомобильных и железнодорожных сетей между Грецией и Болгарией", — говорится в сообщении по итогам встречи.

Пресс-служба напомнила, что вопросы, представляющие взаимный интерес, также обсуждались на высшем уровне в октябре 2023 года во время трехстороннего саммита Греция-Болгария-Румыния и подписания совместной декларации лидерами трех стран".

В рабочем обеде с греческой стороны участвовали, в частности, министры экономики и финансов, иностранных дел, инфраструктуры и транспорта, окружающей среды и энергетики.

В начале встречи Мицотакис поздравил болгарского премьера с интеграцией Болгарии в Шенгенскую зону.

"Вы знаете, как сильно мы поддерживали решение, которое в итоге было принято. И мы ждем полной реализации Шенгена, включая сухопутную границу, которая, конечно, так важна для наших двусторонних отношений и торговли", — сказал Мицотакис.

Еврокомиссия сообщила 31 декабря 2023 года, что страны Евросоюза договорились с марта 2024 года отменить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии на морских и воздушных границах, при этом такой контроль по-прежнему сохраняется на сухопутных границах. В настоящее время в Шенгенскую зону входят 27 стран: 23 государства ЕС, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.