ООН, 4 янв — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш позитивно оценил обмен пленными между Москвой и Киевом и надеется, что эти усилия продолжатся, сообщила на брифинге сотрудница пресс-службы ООН Стефани Трембле. ООН осудила удар ВСУ по Белгороду

"Генсек ООН приветствует обмен 230 украинских на 248 российских военнопленных между Украиной и РФ….Он приветствует усилия обеих сторон и содействие третьей стороны — ОАЭ, которые помогли осуществиться этим позитивным событиям. Генсек ООН надеется, что за этим важным шагом последуют дополнительные обмены военнопленными и другие усилия по деэскалации", — сказала Трембле.

В среду, 3 января, Минобороны России сообщило, что из украинского плена при посредничестве ОАЭ возвращены 248 российских военных, они будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинские учреждения военного ведомства.