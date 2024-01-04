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Гутерреш позитивно оценил обмен пленными между Россией и Украиной
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Генсек ООН Антониу Гутерреш позитивно оценил обмен пленными между Москвой и Киевом и надеется, что эти усилия продолжатся, сообщила на брифинге сотрудница пресс-службы ООН Стефани... ПРАЙМ, 04.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ООН, 4 янв — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш позитивно оценил обмен пленными между Москвой и Киевом и надеется, что эти усилия продолжатся, сообщила на брифинге сотрудница пресс-службы ООН Стефани Трембле.
"Генсек ООН приветствует обмен 230 украинских на 248 российских военнопленных между Украиной и РФ….Он приветствует усилия обеих сторон и содействие третьей стороны — ОАЭ, которые помогли осуществиться этим позитивным событиям. Генсек ООН надеется, что за этим важным шагом последуют дополнительные обмены военнопленными и другие усилия по деэскалации", — сказала Трембле.
В среду, 3 января, Минобороны России сообщило, что из украинского плена при посредничестве ОАЭ возвращены 248 российских военных, они будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинские учреждения военного ведомства.