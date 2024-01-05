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На Украине начали проверку главы "Энергоатома"
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. Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало проверку "образа жизни" главы национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петра... ПРАЙМ, 05.01.2024
общество , новости, в мире, украина, энергоатом, напк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало проверку "образа жизни" главы национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петра Котина после публикации журналистского расследования о возможной коррумпированности чиновника, рассказал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.
"Ну, по нашему заявлению… НАПК начало мониторинг образа жизни президента НАЭК "Энергоатом" Петра Котина", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железняка.
К сообщению депутат прикрепил ответ НАПК, в котором сообщается о начале мониторинга образа жизни и декларирования доходов Котина.
Ранее ряд СМИ написал о возможных махинациях Котина с элитной недвижимостью. Так, по информации журналистов, его теща приобрела участок с домом под Киевом стоимостью около 184 тысяч долларов, где теперь проживает сам глава "Энергоатома".