МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало проверку "образа жизни" главы национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петра Котина после публикации журналистского расследования о возможной коррумпированности чиновника, рассказал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. 

Украинский флаг, Киев

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"Ну, по нашему заявлению… НАПК начало мониторинг образа жизни президента НАЭК "Энергоатом" Петра Котина", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железняка.

К сообщению депутат прикрепил ответ НАПК, в котором сообщается о начале мониторинга образа жизни и декларирования доходов Котина.

Ранее ряд СМИ написал о возможных махинациях Котина с элитной недвижимостью. Так, по информации журналистов, его теща приобрела участок с домом под Киевом стоимостью около 184 тысяч долларов, где теперь проживает сам глава "Энергоатома".