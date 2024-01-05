ВАШИНГТОН, 5 янв — ПРАЙМ. Обсуждение в Конгрессе США по ужесточению охраны границы и согласованию новых ассигнований на поддержу Киева идут полным ходом, но результата пока нет, заявил РИА Новости источник в американском Конгрессе. СМИ узнали, кто в Конгрессе США больше всех заработал на инвестициях

"Дискуссии продолжаются. Предпринимаются попытки увязать дополнительное финансирование для Украины с обеспечением безопасности границы. Никаких прорывов нет", — сообщил собеседник, комментируя ситуацию вокруг выделения запрошенного Белым домом нового финансирования для Украины.

Конгрессмены-республиканцы и администрация США иначе смотрят на обеспечение безопасности южной границы и иммиграционную политику. Законодатели требуют ужесточения мер по охране границы в обмен на одобрение нового финансирования на нужды Украины, которое ранее запросил Белый дом и лично президент Джо Байден.