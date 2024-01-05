2024-01-05T23:22:59+03:00
2024-01-05T23:22:59+03:00
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ЕК ищет "план Б" на случай провала переговоров по финансированию Украины
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Европейская комиссия разрабатывает несколько путей поддержки Киева в случае отсутствия договоренностей по предоставлению этих средств из общеевропейского бюджета, заявила глава ЕК... ПРАЙМ, 05.01.2024
новости, в мире, ес, украина, помощь украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 5 янв — ПРАЙМ. Европейская комиссия разрабатывает несколько путей поддержки Киева в случае отсутствия договоренностей по предоставлению этих средств из общеевропейского бюджета, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Конечно, лучшим решением было бы достижение консенсуса всеми 27 странами. Но мы должны подготовить и другие варианты. Сейчас мы готовим операционные решения", — отметила фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе по случаю начала председательства Бельгии в Совете ЕС.
Она указала, что отправленной ранее финансовой помощи должно хватить на расходы в начале 2024 года, но не стоит затягивать с решением о новом финансировании для Киева.
На саммите в Брюсселе в середине декабря Будапешт проголосовал против увеличения многолетнего бюджета блока на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Однако против начала переговоров с Украиной о вступлении в альянс венгерский премьер-министр Виктор Орбан не возразил.
Новый саммит Евросоюза по вопросу Украины состоится 1 февраля в Брюсселе.