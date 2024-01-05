БРЮССЕЛЬ, 5 янв — ПРАЙМ. Европейская комиссия разрабатывает несколько путей поддержки Киева в случае отсутствия договоренностей по предоставлению этих средств из общеевропейского бюджета, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. ЕК перечислила Украине последний в 2023 году транш помощи

"Конечно, лучшим решением было бы достижение консенсуса всеми 27 странами. Но мы должны подготовить и другие варианты. Сейчас мы готовим операционные решения", — отметила фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе по случаю начала председательства Бельгии в Совете ЕС.

Она указала, что отправленной ранее финансовой помощи должно хватить на расходы в начале 2024 года, но не стоит затягивать с решением о новом финансировании для Киева.

На саммите в Брюсселе в середине декабря Будапешт проголосовал против увеличения многолетнего бюджета блока на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Однако против начала переговоров с Украиной о вступлении в альянс венгерский премьер-министр Виктор Орбан не возразил.

Новый саммит Евросоюза по вопросу Украины состоится 1 февраля в Брюсселе.