МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Без внешней поддержки Украина столкнется с "самыми разрушительными процессами", финансовая помощь от западных союзников стала для Киева "анестезией", написал в своем аккаунте в Facebook* киевский экономист Алексей Кущ, приводя данные о платежном балансе страны за январь-ноябрь 2023 года. В Центробанке Украины назвали причины удешевления гривны в декабре

По словам аналитика, платежный баланс Украины "пока" положительный, но это из-за внешнего кредитования. Как добавил Кущ, "торговая дыра" приводит к сильнейшему оттоку валюты — отрицательное торговое сальдо составляет 34,1 миллиарда долларов.

"Это более 20% ВВП!!! Кстати, прогнозировали минус 22 миллиарда долларов за год — получили минус 34 миллиарда долларов за девять месяцев. По итогам года будет все сорок миллиардов", — написал экономист.

По его словам, курс гривны держится только на внешней финансовой помощи, при этом украинское правительство "занимается расточительством". "Извините, но так во время войны себя не ведут. Внешняя помощь очень расслабила правительство, погрузила его в теплую ванну финансовой поддержки, "обезболила" экономические шоки, но не убрала их", — посетовал экономист.

Как подсчитал аналитик, отток наличной валюты вне банковского сектора составил 10,3 миллиарда долларов, в то же время Киев позволяет себе "недопустимую роскошь" выплачивать проценты по внешним займам и инвестициям — 6,1 миллиарда долларов.

"Самые разрушительные процессы начнутся у нас в случае, если внешние подпорки начнут убирать. Тогда вся конструкция чиновничьего расточительства и общественного инфантилизма начнет с треском валиться вниз", — предупредил Кущ.

Он сравнил иностранную помощь с "финансовой анестезией", чтобы Украина "не погибла от болевого шока". "Но наркоз перестает действовать, пациент приходит в себя, а открытая операция продолжается. Пришло время адаптироваться к шокам. И начинать надо с правительства", — резюмировал аналитик.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.

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