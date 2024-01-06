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СМИ раскрыло, что США хотят сделать с Украиной
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Ради достижения мира на Украине ее придется разделить, в Вашингтоне это понимают, написало британское издание Daily Express. "Американские политики начинают понимать, что один из... ПРАЙМ, 06.01.2024
экономика, мировая экономика, новости, в мире, сша, конфликт на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Ради достижения мира на Украине ее придется разделить, в Вашингтоне это понимают, написало британское издание Daily Express.
"Американские политики начинают понимать, что один из важнейших элементов достижения прекращения огня или мирного соглашения — это разделение Украины, позволяющее оставить Путину подконтрольную России часть территорий", — указано в материале.
Как отметили журналисты, США могут пойти на такой шаг наперекор желанию президента Украины Владимира Зеленского захватить освобожденные территории.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.