Французский политик призвал к ликвидации НАТО для наступления мира
ПАРИЖ, 6 янв — ПРАЙМ. НАТО ведет разорительную политику, поэтому североатлантический альянс нужно ликвидировать, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Ястребы НАТО бессовестно использовали свою марионетку Зеленского, чтобы обрушить экономику наших стран, довести нас до нищеты и отправить сотни тысяч украинцев на верную и бессмысленную смерть! Преступники! Скорее — мирные переговоры! Скорее — уничтожение НАТО ради мира во всем мире!", — написал он в субботу в соцсети X.
Кроме того, он указал на слова французского корпусного генерала авиации Брюно Клермона, который ранее в интервью журналу Valeurs Actuelles заявил, что жители Европы не готовы умирать за Украину, а европейские страны лишь делают вид, что переходят на военную экономику. Помимо этого, Клермон отметил тогда, что с прошлой зимы помощь Киеву со стороны западных стран существенно снизилась, и обратил внимание на значительное превосходство российской армии в части вооружений.
"Нас оскорбляли за то, что мы говорили об этом почти два года", — прокомментировал интервью Филиппо.
Financial Times в феврале сообщала, что конфликт опустошил европейские арсеналы и что во многих столицах стран Европы министров обороны информируют об иссякших запасах вооружений. Согласно изданию, склады и даже "свалки" остались абсолютно пустыми. Агентство Блумберг ранее сообщало, что страны НАТО на фоне необходимости оказывать военную помощь Украине испытывают серьезный кризис с закупками вооружений, в частности США, "самая могущественная страна альянса", вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам.
https://1prime.ru/global/20240106/842738756.html