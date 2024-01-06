ПАРИЖ, 6 янв — ПРАЙМ. НАТО ведет разорительную политику, поэтому североатлантический альянс нужно ликвидировать, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо. Кандидат в президенты США заявил о намерении вывести страну из НАТО

"Ястребы НАТО бессовестно использовали свою марионетку Зеленского, чтобы обрушить экономику наших стран, довести нас до нищеты и отправить сотни тысяч украинцев на верную и бессмысленную смерть! Преступники! Скорее — мирные переговоры! Скорее — уничтожение НАТО ради мира во всем мире!", — написал он в субботу в соцсети X.

Кроме того, он указал на слова французского корпусного генерала авиации Брюно Клермона, который ранее в интервью журналу Valeurs Actuelles заявил, что жители Европы не готовы умирать за Украину, а европейские страны лишь делают вид, что переходят на военную экономику. Помимо этого, Клермон отметил тогда, что с прошлой зимы помощь Киеву со стороны западных стран существенно снизилась, и обратил внимание на значительное превосходство российской армии в части вооружений.

"Нас оскорбляли за то, что мы говорили об этом почти два года", — прокомментировал интервью Филиппо.

Financial Times в феврале сообщала, что конфликт опустошил европейские арсеналы и что во многих столицах стран Европы министров обороны информируют об иссякших запасах вооружений. Согласно изданию, склады и даже "свалки" остались абсолютно пустыми. Агентство Блумберг ранее сообщало, что страны НАТО на фоне необходимости оказывать военную помощь Украине испытывают серьезный кризис с закупками вооружений, в частности США, "самая могущественная страна альянса", вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам.