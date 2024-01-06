МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Стоимость одной ракеты-перехватчика для зенитно-ракетного комплекса Patriot составляет порядка 2-4 миллионов долларов, в скором времени США не смогут себе позволить поставлять Украине это оружие, пишет издание New York Times со ссылкой на чиновников из Белого дома и Пентагона. В Госдуме назвали лицемерием позицию США по Украине

"Соединенные Штаты скоро не смогут обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые стоят от двух до четырех миллионов долларов за штуку", — говорится в сообщении издания со ссылкой на чиновников из Белого дома и Пентагона.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.