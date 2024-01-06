2024-01-06T15:59:39+03:00
2024-01-06T15:59:39+03:00
2024-01-06T15:59:39+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240106/842738969.html
В США усомнились в продолжении поставок Украине ракет для Patriot
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Стоимость одной ракеты-перехватчика для зенитно-ракетного комплекса Patriot составляет порядка 2-4 миллионов долларов, в скором времени США не смогут себе позволить поставлять... ПРАЙМ, 06.01.2024
впк, экономика, новости, в мире, сша, украина, patriot
https://cdnn.1prime.ru/images/83557/60/835576044.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83557/60/835576044.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83557/60/835576043.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83557/60/835576043.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83557/60/835576036.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83557/60/835576036.jpg
https://1prime.ru/world/20240104/842730435.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Стоимость одной ракеты-перехватчика для зенитно-ракетного комплекса Patriot составляет порядка 2-4 миллионов долларов, в скором времени США не смогут себе позволить поставлять Украине это оружие, пишет издание New York Times со ссылкой на чиновников из Белого дома и Пентагона.
"Соединенные Штаты скоро не смогут обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые стоят от двух до четырех миллионов долларов за штуку", — говорится в сообщении издания со ссылкой на чиновников из Белого дома и Пентагона.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.