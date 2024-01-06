АНКАРА, 6 янв — ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с американским коллегой Энтони Блинкеном 6 января в Стамбуле предложения Анкары по возращению черноморской инициативы, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Турция не будет принимать заявки на переход судов под свой флаг, пишут СМИ

"Министр Фидан заявил, что Анкара не хочет видеть напряженность в черноморском регионе, и упомянул об усилиях по обеспечению безопасной транспортировки продовольственных товаров, произведенных в России и Украине, на мировые рынки", — отметил собеседник агентства.

В ходе переговоров также обсуждались мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией и региональные вопросы, такие как Сирия и Ирак. Более того, глава турецкого МИД отметил, что его страна ожидает завершения процесса закупки F-16.

Россия, Украина, ООН и Турция в июле 2022 года подписали "черноморскую инициативу", она же зерновая сделка, по вывозу на мировые рынки российской и украинской агропродукции с целью предотвращения продовольственного кризиса. Вторая часть — меморандум "Россия — ООН" — предусматривал, в том числе, снятие санкций с отечественных банков и их переподключение к SWIFT для оплаты поставок. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.

Летом 2023 года Россия уведомила Турцию, ООН и Украину о приостановке действия зерновой сделки. Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, "черноморская инициатива" возобновится только после выполнения Западом условий меморандума.