МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Раздел Украины и гарантии безопасности Киеву со стороны Запада являются единственным способом разрешения конфликта на Украине, считает журналист британского издания Spectator Оуэн Мэттьюз. Должны сделать выбор. Зеленский обратился к украинцам

"(Президенту США Джо. — Прим. ред.) Байдену не удалось собрать волю в кулак, чтобы превратить Украину в глобальное поле битвы за демократию. <…> К величайшему сожалению, придется принять реалии на местах. Это означает фактический раздел (Украины) вдоль контролируемой линии, подкрепленный гарантиями безопасности для Киева", — пишет журналист в статье.

По словам Мэттьюза, в гарантии не будет входить обязательство принять восточноевропейскую страну в НАТО. Он резюмировал, что это единственный способ завершить конфликт и прекратить боевые действия.

В западных СМИ неоднократно писали, что союзники Украины начинают уставать от конфликта, поддержка Зеленского становится все слабее. В Кремле ранее подчеркивали, что США и европейские страны не смогут вечно помогать Киеву, потому что у них достаточно своих проблем, требующих незамедлительного решения.