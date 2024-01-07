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Раздел Украины и гарантии безопасности Киеву со стороны Запада являются единственным способом разрешения конфликта на Украине, считает журналист британского издания Spectator Оуэн... ПРАЙМ, 07.01.2024
общество , новости, в мире, сша, конфликт на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Раздел Украины и гарантии безопасности Киеву со стороны Запада являются единственным способом разрешения конфликта на Украине, считает журналист британского издания Spectator Оуэн Мэттьюз.
"(Президенту США Джо. — Прим. ред.) Байдену не удалось собрать волю в кулак, чтобы превратить Украину в глобальное поле битвы за демократию. <…> К величайшему сожалению, придется принять реалии на местах. Это означает фактический раздел (Украины) вдоль контролируемой линии, подкрепленный гарантиями безопасности для Киева", — пишет журналист в статье.
По словам Мэттьюза, в гарантии не будет входить обязательство принять восточноевропейскую страну в НАТО. Он резюмировал, что это единственный способ завершить конфликт и прекратить боевые действия.
В западных СМИ неоднократно писали, что союзники Украины начинают уставать от конфликта, поддержка Зеленского становится все слабее. В Кремле ранее подчеркивали, что США и европейские страны не смогут вечно помогать Киеву, потому что у них достаточно своих проблем, требующих незамедлительного решения.