КИШИНЕВ, 7 янв — ПРАЙМ. Брюссель не будет давать поблажек Молдавии для ускоренного вступления республики в Евросоюз, подчеркнул глава европейской делегации в Кишиневе Янис Мажейкс. В ЕС раскрыли, от чего зависит скорость вступления Молдавии в союз

"Ускоренная интеграция Молдавии и Украины в ЕС возможна, но если подразумевается, что отбрасываются некоторые "менее важные" критерии, такого ускоренного варианта быть не может. Поскольку идет подготовка страны ко всем обязательствам и правам стран членов ЕС. Поблажек не будет", — заявил Мажейкс в эфире канала TV8.

По его словам, продвижение Молдавии и Украины на пути к ЕС за последние два года уже можно назвать ускоренным. Дипломат отметил, что получение статуса кандидата и начало переговоров о вхождение в ЕС произошло за рекордно короткие сроки.

Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией при условии выполнения ими некоторых требований. Формальное решение о начале переговорного главы государств и правительств сообщества обсудят на саммите в Брюсселе 14-15 декабря.

Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.