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В ВСУ забеспокоились из-за маневра ВС России
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Большой угрозой со стороны России стало массовое производство и использование страной дронов в зоне спецоперации, пишет издание Financial Times со ссылкой на слова полковника ВСУ... ПРАЙМ, 07.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Большой угрозой со стороны России стало массовое производство и использование страной дронов в зоне спецоперации, пишет издание Financial Times со ссылкой на слова полковника ВСУ Ивана Павленко.
"В последнее время русские производят их так много, что это становится большой угрозой. Массовое использование беспилотников здесь — это что-то новое", — цитируют журналисты слова военного.
Кроме того, аналитики отметили, что ВСУ сильно отстают от российской армии в плане средств радиоэлектронной борьбы, и недавние массированные удары по военным объектам лишь подчеркивают неспособность украинцев противостоять беспилотникам ВС России.
Ранее сообщалось, что производство боеприпасов с момента начала спецоперации выросло в 17,5 раза. Было отмечено, что с начала СВО выпуск танков вырос в 5,6 раза, БМП — в 3,6 раза, БТР — в 3,5 раза, беспилотников — в 16,5 раза.