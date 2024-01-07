МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Большой угрозой со стороны России стало массовое производство и использование страной дронов в зоне спецоперации, пишет издание Financial Times со ссылкой на слова полковника ВСУ Ивана Павленко. В Германии призвали поставить Украине ракеты Taurus

"В последнее время русские производят их так много, что это становится большой угрозой. Массовое использование беспилотников здесь — это что-то новое", — цитируют журналисты слова военного.

Кроме того, аналитики отметили, что ВСУ сильно отстают от российской армии в плане средств радиоэлектронной борьбы, и недавние массированные удары по военным объектам лишь подчеркивают неспособность украинцев противостоять беспилотникам ВС России.

Ранее сообщалось, что производство боеприпасов с момента начала спецоперации выросло в 17,5 раза. Было отмечено, что с начала СВО выпуск танков вырос в 5,6 раза, БМП — в 3,6 раза, БТР — в 3,5 раза, беспилотников — в 16,5 раза.