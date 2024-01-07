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Опрос показал, сколько немцев хотят смены канцлера
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Почти две трети жителей Германии хотели бы смены канцлера, причем вместо Олафа Шольца на этом посту большинство хотело бы видеть действующего министра обороны Бориса Писториуса,... ПРАЙМ, 07.01.2024
общество , новости, в мире, германия, опрос, канцлер германии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Почти две трети жителей Германии хотели бы смены канцлера, причем вместо Олафа Шольца на этом посту большинство хотело бы видеть действующего министра обороны Бориса Писториуса, свидетельствуют данные исследования института INSA, проведенного для издания Bild.
За замену Шольца на Писториуса высказались 64,3% респондентов. Всего были опрошены 1004 человека.
Ранее Bild и итальянская La Repubblica сообщали о том, что Шольц может досрочно покинуть пост канцлера в 2024 году, однако конкретных источников информации не приводилось. Писториус назывался обоими изданиями наиболее вероятным преемником Шольца.
В качестве причин возможной отставки называются низкие рейтинги правящей коалиции, а также скандал вокруг мошенничества компании Wirecard, разразившийся в 2020 году когда Шольц был министром финансов.