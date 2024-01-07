МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Украинский кризис стал ярким проявлением долгосрочной стратегии США, направленной на ослабление России, заявил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский в соцсети Х.

По мнению дипломата, ВСУ не собираются «идти на Москву» из-за близкого краха киевского режима. Угроза России исходит от военного блока НАТО.

Полянский надеется, что США и НАТО не пересмотрят стратегию взаимодействия с Россией даже после поражения Украины.

"Это будет огромной ошибкой Запада", — заключил он.

Ранее в МИД России оценили прозвучавший в Евросоюзе (ЕС) призыв создать общеевропейскую армию. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что ЕС продемонстрировал неспособность справиться с глобальными вызовами и задалась вопросом о роли НАТО в контексте создания вооруженных сил объединенной Европы, посоветовав начать с "гуманной защиты собственных границ".