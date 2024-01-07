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Полянский заявил о долгосрочной стратегии США по разгрому России
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Украинский кризис стал ярким проявлением долгосрочной стратегии США, направленной на ослабление России, заявил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский... ПРАЙМ, 07.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Украинский кризис стал ярким проявлением долгосрочной стратегии США, направленной на ослабление России, заявил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский в соцсети Х.
По мнению дипломата, ВСУ не собираются «идти на Москву» из-за близкого краха киевского режима. Угроза России исходит от военного блока НАТО.
Полянский надеется, что США и НАТО не пересмотрят стратегию взаимодействия с Россией даже после поражения Украины.
"Это будет огромной ошибкой Запада", — заключил он.
Ранее в МИД России оценили прозвучавший в Евросоюзе (ЕС) призыв создать общеевропейскую армию. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что ЕС продемонстрировал неспособность справиться с глобальными вызовами и задалась вопросом о роли НАТО в контексте создания вооруженных сил объединенной Европы, посоветовав начать с "гуманной защиты собственных границ".