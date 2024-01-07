МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Профсоюз машинистов Германии объявил в воскресенье о всеобщей забастовке, она наложится на неделю протестов фермеров, которые перекрывают дороги. В Германии фермеры пытались заблокировать прибытие парома с вице-канцлером

"Членов GDL в Deutsche Bahn AG, Transdev и City Bahn Chemnitz просят прекратить работу 10 января в 2 часа ночи (04:00 мск) до 18.00 12 января. Остановка работы DB Cargo (грузовая компания — прим. ред.) начнется 9 января в 18:00", — говорится на сайте профсоюза.

GDL утверждает, что железнодорожная компания Deutsche Bahn не использовала "рождественское перемирие" с профсоюзом для поиска компромисса по вопросу зарплат и условий труда.

Переговоры между GDL и Deutsche Bahn зашли в тупик 24 ноября: профсоюз требует повышения зарплаты на 555 евро в месяц и выплаты компенсирующих инфляцию премий, а также переход для сотрудников со сменным графиком с 38-часовой рабочей недели на 35-часовую, в то время как компания готова согласиться лишь на единоразовую премию и повышение зарплаты на 11% на 32 месяца.

В ноябре и декабре уже происходили забастовки сотрудников железнодорожного транспорта, приводившие к существенным перебоям в его работе. В этот раз ситуация осложняется тем, что даты забастовки приходятся на неделю протестов фермеров против планов правительства по урезанию субсидий, в рамках которой ожидаются перекрытия автомобильных дорог.