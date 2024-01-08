LCI: Украина может лишиться финансирования Запада из-за атак на Белгород
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Западные страны могут лишить Украину финансовой помощи в том случае, если она продолжит наносить удары по Белгороду, считает международный обозреватель французского телеканала LCI Магали Барте.
"Если атаки по Белгороду будут нарастать и все больше мирных жителей будет гибнуть, иностранным правительствам будет сложно соглашаться на продолжение финансовых связей с Украиной", — предупредила она.
Журналистка добавила, что Запад якобы не поддерживает такую стратегию Украины, которая приводит к гибели невинных людей. По ее словам, подобные действия демонстрируют то, что грань между гражданскими и военными лицами начинает стираться. Барте отметила, что все это будет внимательно отслеживаться в западных столицах, особенно во время согласования новых пакетов помощи.
Ранее 30 декабря сообщаелось, что ВСУ обстреляли центр Белгорода, в результате чего погибло 25 человек, среди которых пять детей, 109 мирных жителей пострадали. Медицинский спецборт 31 декабря доставил в Москву 25 раненых, все в тяжелом состоянии, включая шесть детей. Спецбортом МЧС отправили и родителей детей, которые получили ранения.
Позднее министр здравоохранения Михаил Мурашко пообещал помочь им с проживанием рядом с медцентрами, а все операции и лекарства будут оплачены государством.
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