МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Западные страны могут лишить Украину финансовой помощи в том случае, если она продолжит наносить удары по Белгороду, считает международный обозреватель французского телеканала LCI Магали Барте. На Западе предположили, как Россия ответит на теракты ВСУ

"Если атаки по Белгороду будут нарастать и все больше мирных жителей будет гибнуть, иностранным правительствам будет сложно соглашаться на продолжение финансовых связей с Украиной", — предупредила она.

Журналистка добавила, что Запад якобы не поддерживает такую стратегию Украины, которая приводит к гибели невинных людей. По ее словам, подобные действия демонстрируют то, что грань между гражданскими и военными лицами начинает стираться. Барте отметила, что все это будет внимательно отслеживаться в западных столицах, особенно во время согласования новых пакетов помощи.

Ранее 30 декабря сообщаелось, что ВСУ обстреляли центр Белгорода, в результате чего погибло 25 человек, среди которых пять детей, 109 мирных жителей пострадали. Медицинский спецборт 31 декабря доставил в Москву 25 раненых, все в тяжелом состоянии, включая шесть детей. Спецбортом МЧС отправили и родителей детей, которые получили ранения.

Позднее министр здравоохранения Михаил Мурашко пообещал помочь им с проживанием рядом с медцентрами, а все операции и лекарства будут оплачены государством.