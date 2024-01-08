МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может получить должность главы Евросовета только в качестве взятки, Будапешт получит от этого привилегии, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько. СМИ назвали, кто может возглавить Европейский совет

"Орбану, возможно, это кресло дадут в виде взятки. В рамках деятельности на этом посту он сможет воздействовать на получение Будапештом компенсаций, привилегий, о которых он всегда говорил", — сказал эксперт.

Кроме того, Безпальо добавил, что еще рано говорить о том, кто займет должность Мишеля, но если это будет Орбан, то политика Евросовета по отношению к России и Украине не изменится сразу. По его словам, пост главы Евросовета может также занять премьер Эстонии Кая Каллас или представитель Германии, но это, по мнени. эксперта, маловероятно.

Безпалько отметил, что причинами досрочного ухода Мишеля могут быть личные или лично-политические причины, неудовлетворенность глобального Запада работой Евросовета в отношении Украины, борьба между определенными лицами за пост.

Эксперт указал, что уход Мишеля вряд ли что-то изменит в отношениях между Евросоветом и Россией.

Ранее издание Politico сообщало, что Виктор Орбан может временно возглавить Европейский совет, если действующий председатель Шарль Мишель уйдет в отставку. По данным издания, если Мишель уйдет в отставку и ЕС не сможет прийти к консенсусу касательно его преемника, то этот пост может занять Орбан, потому что в июле Венгрия принимает переходящее председательство в Евросовете.