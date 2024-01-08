МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Германия нарастила объемы экспорта в Россию в ноябре 2023 года по сравнению с октябрем, пишет "Ведомости" со ссылкой на отчет Федерального статистического управления ФРГ.

Отмечается, что общий объем немецкого экспорта в Россию в ноябре вырос на 12,8% и составил 700 миллионов евро, однако в годовом выражении экспорт снизился на 38,3%. Импорт за тот же период снизился на 14%, составив 200 миллионов евро. По сравнению с прошлым годом импорт Германии из России сократился на 88,4%.

Ранее в декабре сообщалось, что российские компании за период январь-сентябрь 2023 года увеличили объем поставок азотных удобрений в страны ЕС на 7,6% до 1,8 миллиона тонн. В числе лидеров по импорту удобрений из России стала Германия (рост в 3,2 раза до 426,3 тысяч), за ней следует Польша (257 тысяч тонн). На третьем и четвертом местах Франция и Нидерланды — увеличение закупок на 18,1% и 17,7% соответственно.

Европейский союз в рамках 12-го пакета санкций запретил прямой или косвенный импорт, покупку и транзит алмазов и ювелирных украшений, а также ввел ограничения на ввод товаров из чугуна, медную и алюминиевую проволоки, фольгу, трубки и т.д.