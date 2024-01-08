МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Обострение конфликта на Ближнем Востоке в очередной раз продемонстрировал "двойные стандарты" коллективного Запада, заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди. В Египте сообщили о заморозке вопроса о прекращении огня в секторе Газа

"Пример Палестины продемонстрировал двойные стандарты со стороны ряда стран мира, особенно стран Глобального Севера. (Они — прим. ред.) внезапно затихли, просто наблюдая за гуманитарными нарушениями. Где все лекции, которые они часто читают о правах человека? Разве Палестина не имеет тех же прав, что и все мы? Почему кажется, что палестинский народ находится ниже вас?" — подчеркнула Марсуди в своем ежегодном заявлении для прессы.

Она добавила, что будет представлять Индонезию в Международном суде ООН 19 февраля, где на публичных слушаниях будет призывать Международный суд дать консультативное заключение, которое укрепит правовой статус Палестины.

Глава МИД также подчеркнула, что Совет Безопасности ООН не смог "остановить продолжающийся геноцид в секторе Газа", имея в виду его неспособность принять резолюцию, призывающую к прекращению огня, после того, как на нее наложили вето США.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.