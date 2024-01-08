МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Правительство Японии анонсировало выделение пакета помощи Украине, что возмутило японцев, пишет Jiji Press. Япония внесет средства в фонд НАТО на противодронные системы для Украины

Япония выделила десять миллиардов долларов на поддержку Украины, подобная расточительность возмутила читателей издания, которые призвали обратить больше внимания на внутренние проблемы.

Как отмечает издание, помощь США Украине находится в подвешенном состоянии на фоне внутриполитических конфликтов в Вашингтоне. В международном пространстве интерес к Украине снижается, фокус внимания переместился на Ближний Восток.

"Все, что приносит пользу России, приносит пользу и Китаю. Поэтому мы не можем ослаблять нашу поддержку Украины", — заявила дипломат.

В ходе визита в Киев глава МИД Японии отметила, что на фоне усиливающейся экспансии Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, Япония должна придерживаться верховенства закона.

Читатели издания выступили с критикой в адрес правительства и проводимой политики.

"Сейчас в приоритете должны быть не внешние дела, а внутренняя политика и жизнь японского народа", — отметил читатель.

"Большую угрозу Японии представляют стихийные бедствия и катаклизмы. Триллионы иен, выделяемые Украине, должны быть использованы на укрепление специализированных сил по оказанию помощи населению при стихийных бедствиях", — возмутился другой.

"Что касается то же самой Украины, то не проверяя, на то что идут наши деньги, мы только платим и платим. И что это вообще означает, когда какая-то страна оказывает помощь какому-то чужому государству?", — задался вопросом читатель.