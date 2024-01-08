МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Бизнес не поддержит новый законопроект о мобилизации на Украине, так как документ содержит нормы, которые могут привести к ухудшению условий для предпринимателей, сообщает украинская Европейская бизнес-ассоциация. Шольц призвал страны ЕС увеличить расходы на военную поддержку Киева

"Предложенные в проектах закона нормы могут привести к росту количества "зарплат в конвертах" и неофициальному трудоустройству, оттоку иностранных инвестиций, существенному ухудшению условий ведения бизнеса, который на конец 2023 года оценивается, по данным опроса ассоциации, на уровне 2,44 из 5 баллов (отрицательный)", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ассоциации.

По данным ассоциации, законопроект может лишать граждан Украины основных прав, а именно на получение документа, удостоверяющего личность и гражданство, иметь крайне негативные социальные и демографические последствия.

Кроме того, документ предлагает вносить граждан в реестр должников за неявку в военкомат, что влечет за собой запрет на выезд за границу, операции с движимым и недвижимым имуществом, ограничения в праве управлять транспортом и распоряжаться средствами и другими ценностями. Последнее может означать блокировку банковских счетов.

Зеленский на пресс-конференции 19 декабря 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации.

Согласно законопроекту, предлагается отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.