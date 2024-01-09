МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты раскрыли свое отношение к России и собираются идти на еще большую конфронтацию с Москвой, заявил сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в публикации на личном сайте. Полянский заявил о долгосрочной стратегии США по разгрому России

"Если деградация Запада не приведет к его краху, война неизбежна. Европейцы и американцы не в состоянии оказать влияние на правящие круги, так как последние служат интересам финансово могущественных людей", — заметил Робертс.

Эксперт также отметил, что Западу не стыдно за развязанные глобальные конфликты. Кроме того, западные элиты цинично обманывают граждан, морочат им голову небылицами о поисках мирных путей урегулирования конфликтов, поэтому они стали символом "тотальной беспринципной лжи".

"Теперь, когда Запад полностью разрушил доверительные отношения с Россией, выстроенные в советскую эпоху, над Землей вновь нависла угроза ядерного Армагеддона", — заключил Робертс.