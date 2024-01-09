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В США предупредили о призраке ядерного Армагеддона
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Соединенные Штаты раскрыли свое отношение к России и собираются идти на еще большую конфронтацию с Москвой, заявил сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол... ПРАЙМ, 09.01.2024
общество , новости, в мире, сша, россия, ядерное оружие
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты раскрыли свое отношение к России и собираются идти на еще большую конфронтацию с Москвой, заявил сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в публикации на личном сайте.
"Если деградация Запада не приведет к его краху, война неизбежна. Европейцы и американцы не в состоянии оказать влияние на правящие круги, так как последние служат интересам финансово могущественных людей", — заметил Робертс.
Эксперт также отметил, что Западу не стыдно за развязанные глобальные конфликты. Кроме того, западные элиты цинично обманывают граждан, морочат им голову небылицами о поисках мирных путей урегулирования конфликтов, поэтому они стали символом "тотальной беспринципной лжи".
"Теперь, когда Запад полностью разрушил доверительные отношения с Россией, выстроенные в советскую эпоху, над Землей вновь нависла угроза ядерного Армагеддона", — заключил Робертс.