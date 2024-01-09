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В японской префектуре Ниигата произошло землетрясение
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В Японии в префектуре Ниигата произошло землетрясение магнитудой 6,0, однако угроза цунами отсутствует, следует из сообщения Главного метеорологического агентства Японии. Согласно... ПРАЙМ, 09.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. В Японии в префектуре Ниигата произошло землетрясение магнитудой 6,0, однако угроза цунами отсутствует, следует из сообщения Главного метеорологического агентства Японии.
Согласно данным агентства, толчки были зарегистрированы в 17.59 по местному времени (11.59 мск) в районе острова Садо, который относится к префектуре Ниигата и расположен недалеко от полуострова Ното в префектуре Исикава, пострадавшего от мощного землетрясения 1 января. Очаг землетрясения находился в десяти километрах под водой.
Кроме того, сообщений о жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением не поступало.
В японской префектуре Исикава в первый день 2024 года произошла серия мощных землетрясений магнитудой до 7,6. Им присвоили название "землетрясение на полуострове Ното". В результате землетрясения погибло более 200 человек, свыше 1425 домов частично или полностью разрушены, 59 тысяч домохозяйств остались без воды, более 15,5 тысячи — без света.