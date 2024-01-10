МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил разочарование из-за отсутствия достаточной поддержки Киева со стороны Евросоюза, передает британское издание The Telegraph. Германия находится в глубоком кризисе, заявила Вагенкнехт

"Олаф Шольц призвал европейских чиновников подготовить список запланированных поставок оружия Украине от каждой страны, чтобы оказать давление на союзников… Канцлер возмущен тем, что вклад других стран ЕС слишком мал", — сказано в статье.

Кроме того, подобное решение должно оказать влияние на Францию, Италию и Испанию, которые, по мнению немецкого канцлера, оказывают недостаточную поддержку Украине. "Германия все больше разочаровывается в том, что действия союзников не соответствуют их обещаниям поддерживать столько, сколько потребуется", — отмечается в публикации.

В издании заключили, что недовольство привело к тому, что немецкая сторона попыталась сократить сумму, которую она выделяет в фонд Евросоюза на вооружение для Украины, что составляет почти четверть всего военного бюджета.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.