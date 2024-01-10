МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон создать оборонный фонд Европейского союза на сумму 100 миллиардов евро с целью увеличения производства вооружений в объединении, передает газета Politico. Евросоюз готовит план помощи Украине в обход блокировки Орбана, передает FT

"Я убежден, что нам нужен большой оборонный фонд для ускорения (производства вооружений — ред.), возможно даже в объеме 100 миллиардов евро", — цитирует заявление еврокомиссара газета.

По словам Бретона, Евросоюз может догнать Россию по производству оружия за 1,5-2 года. Еврокомиссар намерен представить свой план 27 февраля, который затем войдет в европейскую программу инвестиций в оборонную промышленность.

В издании заметили, что вопросы обороны будут обсуждаться европейскими лидерами на саммите в начале февраля, а решение о выделении средств из бюджета ЕС на развитие оборонной промышленности должно быть одобрено Европейским советом. Окончательное решение о финансировании Украины также будет обсуждаться на новом саммите ЕС, который запланирован на 1 февраля в Брюсселе.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.