МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. США и Великобритания отразили крупнейшую атаку движения "Ансар Аллах" в Красном море, следует из заявления британского Министерства обороны. Сингапур присоединится к операции "Страж процветания" в Красном море

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"Ночью (британский корабль — ред.) HMS DIAMOND вместе с военными кораблями США успешно отразил крупнейшую на настоящий момент атаку в Красном море со стороны поддерживаемых Ираном хуситов", — сказано в заявлении.

Отмечается, что для уничтожения беспилотников, нацелившихся на торговые суда, использовались ракеты Sea Viper и другие орудия.

Как подчеркнули в британском Минобороны, DIAMOND и его экипаж не пострадали.

Ранее телеканал CNN передавал, что хуситы выпустили в районе Красного моря 24 ракеты, совершив одну из крупнейших за последние месяцы атак на торговые суда. ВМС США сбили все ракеты, добавил телеканал.

19 ноября 2023 года арабские СМИ сообщали, что группировка "Ансар Аллах" захватила судно под флагом Багамских островов, предположительно, принадлежащее израильской компании. Представитель движения подтверждал РИА Новости, что хуситы захватили в Красном море корабль Galaxy Leader, который, вероятно, принадлежит израильской компании.

Позднее в тот же день, "Ансар Аллах" заверяла, что будет атаковать только суда, которые имеют отношение к Израилю. Нападения продолжатся до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит агрессию в отношении палестинцев и сектора Газа. Все остальные корабли вне опасности, добавляли там.