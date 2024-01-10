ЖЕНЕВА, 10 янв — ПРАЙМ. Мировой уровень безработицы составил 5,1% в 2023 году, что на 0,2% меньше, чем в 2022 году, но может вырасти до 5,2% в 2024 году, говорится в ежегодном докладе Международной организации труда (МОТ) о тенденциях в сфере труда за 2024 год. Безработица в России второй месяц подряд оставалась на минимуме

"В 2023 году мировой уровень безработицы составил 5,1%, что немного лучше, чем в 2022 году, когда он достиг 5,3%. Дефицит рабочих мест и уровень участия на рынке труда также улучшились в 2023 году. Тем не менее, эти цифры выглядят хрупкими, согласно докладу, который прогнозирует, что перспективы рынка труда и глобальная безработица ухудшатся. Ожидается, что в 2024 году еще два миллиона работников будут искать работу, в результате чего уровень безработицы в мире вырастет с 5,1% в 2023 году до 5,2%", — сказано в документе.

Согласно данным организации, располагаемые доходы снизились в большинстве стран G20, и в целом снижение уровня жизни в результате инфляции "вряд ли будет быстро компенсировано".

"В то время как уровень дефицита рабочих мест в 2023 году составил 8,2% в странах с высоким уровнем дохода, в группе стран с низким уровнем дохода он составил 20,5%. Аналогичным образом, в то время как уровень безработицы в 2023 году остался на уровне 4,5% в странах с высоким уровнем дохода, в странах с низким уровнем дохода он составил 5,7%", — отмечается в докладе.

Также МОТ ожидает, что уровень неформальной занятости останется стабильным в 2024 году и составит около 58% мировой рабочей силы.

В конце декабря Росстат сообщил, что безработица в России в ноябре 2023 года второй месяц подряд оставалась на историческом минимуме в 2,9%.