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Украина внесла американскую "Subway" в список "спонсоров войны"
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Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло в список "международных спонсоров войны" американскую сеть ресторанов быстрого питания... ПРАЙМ, 10.01.2024
финансы, новости, в мире, украина, subway, финансы
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло в список "международных спонсоров войны" американскую сеть ресторанов быстрого питания Subway.
"НАПК внесло американскую Subway в перечень международных спонсоров войны. Более 500 ресторанов компании продолжают работать на рынке агрессора, уплачивая сотни тысяч долларов налогов в бюджет РФ", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАПК.
Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели — ухода международного бизнеса из России.