МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло в список "международных спонсоров войны" американскую сеть ресторанов быстрого питания Subway. Украина внесла Shandong Odes в список "спонсоров войны"

"НАПК внесло американскую Subway в перечень международных спонсоров войны. Более 500 ресторанов компании продолжают работать на рынке агрессора, уплачивая сотни тысяч долларов налогов в бюджет РФ", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАПК.

Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели — ухода международного бизнеса из России.