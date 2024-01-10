АНКАРА, 10 янв — ПРАЙМ. Конфликт на Украине спровоцировал гонку вооружений в ряде стран, которых ранее это обременяло. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках выступления на 97-летии создания Национальной разведывательной организации (MIT).. В Литве признали, что Украина не добилась ожидаемых результатов

"После российско-украинской войны "камни в мире сдвинулись". Произошли радикальные изменения в концепциях безопасности. Страны, которые еще 5-10 лет назад рассматривали оборонный бюджет как бремя, вступили в гонку вооружений". — сообщил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Турция является одной из тех стран, которые очень рано начали вкладываться в оборонную стратегию, поэтому ни один достигнутый успех нельзя назвать случайным.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что целью спецоперации является защита людей, которые подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Глава государств отметил, что Россия была вынуждена пойти на этот шаг, поскольку созданные риски безопасности не позволяли реагировать иначе.