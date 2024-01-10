МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Компромисс, предложенный правительством Германии не остановит начавшуюся волну протестов, так как он означает ухудшение ситуации для фермеров, заявил телеканалу ZDF глава союза фермеров Йоахим Руквид. Опрос показал, сколько немцев хотят смены канцлера

"Этим ленивым компромиссом, который, в конечном счете, означает дополнительное бремя, федеральное правительство не уберет трактора с дорог", — сказал Руквид.

Кроме того, он позитивно оценил уже прошедшие в рамках недели протестов акции, отметив, что большинство немцев их поддерживает.

Во вторник издание Bild опубликовало результаты опроса, которые свидетельствую, что 69% жителей Германии поддерживают протест фермеров. Более того, 45% респондентов заявили, что могут себе представить собственное участие в протестах против политики правительства Олафа Шольца.

Ранее пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо резкой отмены субсидий на дизельное топливо, этот процесс будет происходить постепенно, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства отменять не будут. Тем не менее в понедельник фермеры начали недельные акции протеста по всей Германии, в рамках которых они блокируют дороги своими тракторами.