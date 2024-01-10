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Немецкие фермеры не оценили шаг правительства на фоне протестов
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Компромисс, предложенный правительством Германии не остановит начавшуюся волну протестов, так как он означает ухудшение ситуации для фермеров, заявил телеканалу ZDF глава союза... ПРАЙМ, 10.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Компромисс, предложенный правительством Германии не остановит начавшуюся волну протестов, так как он означает ухудшение ситуации для фермеров, заявил телеканалу ZDF глава союза фермеров Йоахим Руквид.
"Этим ленивым компромиссом, который, в конечном счете, означает дополнительное бремя, федеральное правительство не уберет трактора с дорог", — сказал Руквид.
Кроме того, он позитивно оценил уже прошедшие в рамках недели протестов акции, отметив, что большинство немцев их поддерживает.
Во вторник издание Bild опубликовало результаты опроса, которые свидетельствую, что 69% жителей Германии поддерживают протест фермеров. Более того, 45% респондентов заявили, что могут себе представить собственное участие в протестах против политики правительства Олафа Шольца.
Ранее пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо резкой отмены субсидий на дизельное топливо, этот процесс будет происходить постепенно, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства отменять не будут. Тем не менее в понедельник фермеры начали недельные акции протеста по всей Германии, в рамках которых они блокируют дороги своими тракторами.