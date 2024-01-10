МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Бывший премьер министр Великобритании Борис Джонсон отрицает свою причастность к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной еще весной 2022 года, пишет газета Times. На Украине оценили последствия насильственной мобилизации

"Это полная чушь и российская пропаганда", — сказал Джонсон в интервью изданию, добавив, что во время беседы с Зеленским после стамбульских переговоров он был обеспокоен характером любого потенциального соглашения и что он заверил Зеленского в поддержке Лондоном Украины "на тысячу процентов".

В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".

Москва ранее неоднократно демонстрировала готовность к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.