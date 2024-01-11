МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин чувствует приближающуюся победу на Украине, сообщил обозреватель The Washington Post Ли Хокстейдер.

Совместная репетиция парада Победы на полигоне Алабино

Победа России оставит мир без "либерального жандарма", считают в Британии

"Не обращайте внимания на радостные разговоры в Вашингтоне и европейских столицах о стратегическом поражении, которое потерпела Москва. Реальность такова, что Путин чувствует, что победа находится в пределах досягаемости, причем на тех условиях, которые он сам определяет", — пишет журналист.

В публикации также отмечается, что глава российского государства перестроил экономику, исходя из того, что терпение западных стран на исходе. Вашингтон и его европейские союзники измотаны своими усилиями защитить Украину. Кроме того, несвоевременная помощь союзников привела к провалу украинского контрнаступления, начавшегося в июне прошлого года, заметил Хокстейдер.

Ранее американский журналист Такер Карлсон отмечал, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена отказывается признать тот факт, что Украина не способна победить в конфликте с Россией, несмотря на поддержку союзников. Кроме того, российская армия значительно превосходит Вооруженные силы Украины как по численности, так и по военной мощи, а финансы, направленные на помощь Киеву, зачастую попадают в карман украинским олигархам, заключил Карлсон.