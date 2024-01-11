МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин чувствует приближающуюся победу на Украине, сообщил обозреватель The Washington Post Ли Хокстейдер. Победа России оставит мир без "либерального жандарма", считают в Британии

"Не обращайте внимания на радостные разговоры в Вашингтоне и европейских столицах о стратегическом поражении, которое потерпела Москва. Реальность такова, что Путин чувствует, что победа находится в пределах досягаемости, причем на тех условиях, которые он сам определяет", — пишет журналист.

В публикации также отмечается, что глава российского государства перестроил экономику, исходя из того, что терпение западных стран на исходе. Вашингтон и его европейские союзники измотаны своими усилиями защитить Украину. Кроме того, несвоевременная помощь союзников привела к провалу украинского контрнаступления, начавшегося в июне прошлого года, заметил Хокстейдер.

Ранее американский журналист Такер Карлсон отмечал, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена отказывается признать тот факт, что Украина не способна победить в конфликте с Россией, несмотря на поддержку союзников. Кроме того, российская армия значительно превосходит Вооруженные силы Украины как по численности, так и по военной мощи, а финансы, направленные на помощь Киеву, зачастую попадают в карман украинским олигархам, заключил Карлсон.