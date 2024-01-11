2024-01-11T11:36:58+03:00
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В СВР заявили о планах США раскачать ситуацию в России накануне выборов
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В преддверии президентских выборов в России Соединенные Штаты используют любую возможность раскачать ситуацию в стране, следует из сообщения пресс-бюро Службы внешней разведки... ПРАЙМ, 11.01.2024
общество , новости, в мире, россия, свр, сша, выборы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В преддверии президентских выборов в России Соединенные Штаты используют любую возможность раскачать ситуацию в стране, следует из сообщения пресс-бюро Службы внешней разведки России со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина.
Согласно данным службы, американская сторона намерена привлечь российских российских выпускников американских программ для вмешательства в проведение выборов президента России. ""Очевидно, что в преддверии президентских выборов в России американцы хватаются за малейшую возможность "раскачать" внутриполитическую обстановку в нашей стране. Видимо, недалеко то время, когда Госдепартамент возьмется за воспитанников англо-американских детских садов и школ", — сказано в сообщении.
Кроме того, сотрудники американских спецслужб, работающие под прикрытием в диппредставительствах США в Москве и Риге собираются организовать 16-18 февраля в столице Латвии специальный тренинг, направленный на изучение методов разжигания межнациональной и социальной вражды на территории России.
По словам Нарышкина, особое внимание будет уделено вопросам безопасной коммуникации с американскими "кураторами", заключается в сообщении.