МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В преддверии президентских выборов в России Соединенные Штаты используют любую возможность раскачать ситуацию в стране, следует из сообщения пресс-бюро Службы внешней разведки России со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина. СВР раскрыла, когда Запад ожидает прекращение огня между Москвой и Киевом

Согласно данным службы, американская сторона намерена привлечь российских российских выпускников американских программ для вмешательства в проведение выборов президента России. ""Очевидно, что в преддверии президентских выборов в России американцы хватаются за малейшую возможность "раскачать" внутриполитическую обстановку в нашей стране. Видимо, недалеко то время, когда Госдепартамент возьмется за воспитанников англо-американских детских садов и школ", — сказано в сообщении.

Кроме того, сотрудники американских спецслужб, работающие под прикрытием в диппредставительствах США в Москве и Риге собираются организовать 16-18 февраля в столице Латвии специальный тренинг, направленный на изучение методов разжигания межнациональной и социальной вражды на территории России.

По словам Нарышкина, особое внимание будет уделено вопросам безопасной коммуникации с американскими "кураторами", заключается в сообщении.