ТАЛЛИН, 11 янв — ПРАЙМ. Президент Эстонии Алар Карис выступил против ограничений на удары Вооруженных сил Украины западным оружием по России. Об этом глава эстонского государства сообщил в рамках совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Канцелярия эстонского президента опубликовала трансляцию на своем YouTube канале. Эстония готова выдавать Украине беженцев для мобилизации

По словам эстонского лидера, удары украинской армии западным оружием по территории России неизбежны из тактических соображений. "Поставляя военную помощь, мы должны понимать, что она будет использоваться для поражения военных целей и сдерживания войск противника", — отметил Карис.

Ранее украинский лидер прибыл в Таллин для проведения встреч с президентом страны, а также спикером парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас. Зеленский также выступит с речью в парламенте. В рамках встреч планируется обсуждение противостоянии России, долгосрочной, постоянной и эффективной поддержке Киева.

Российская сторона ранее направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.