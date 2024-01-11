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Финляндия продлевает закрытие границы с Россией до 11 февраля
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Финские власти продлили закрытие границы с Россией до 11 февраля, сообщила глава МВД страны Мари Рантанен. Хельсинки начали вводить соответствующие ограничения с 9 ноября в рамках... ПРАЙМ, 11.01.2024
новости, в мире, россия, финляндия, границы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Финские власти продлили закрытие границы с Россией до 11 февраля, сообщила глава МВД страны Мари Рантанен.
Хельсинки начали вводить соответствующие ограничения с 9 ноября в рамках борьбы с неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран.
Предыдущее решение правительства о закрытии границы действовало до 14 января.
"Правительство сегодня приняло решение о продлении закрытия границы с Россией до 11 февраля. Все пограничные переходы останутся закрытыми", — сказала Рантанен.
При этом, подчеркнула она, все железнодорожные грузовые перевозки будут осуществляться через пункт пропуска Вайниккала.