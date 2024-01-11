МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Финские власти продлили закрытие границы с Россией до 11 февраля, сообщила глава МВД страны Мари Рантанен. Финские пограничники назвали число прибывших беженцев из России 25 ноября

Хельсинки начали вводить соответствующие ограничения с 9 ноября в рамках борьбы с неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран.

Предыдущее решение правительства о закрытии границы действовало до 14 января.

"Правительство сегодня приняло решение о продлении закрытия границы с Россией до 11 февраля. Все пограничные переходы останутся закрытыми", — сказала Рантанен.

При этом, подчеркнула она, все железнодорожные грузовые перевозки будут осуществляться через пункт пропуска Вайниккала.