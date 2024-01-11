БРЮССЕЛЬ, 11 янв — ПРАЙМ. Еврокомиссия не смогла назвать конкретные шаги и сроки по вступлению Украины в Европейский союз, пока изучает планы, заявила представитель ЕК Ана Писонеро. Польша выступила против продления беспошлинной торговли с Украиной

Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.

Писонеро в ходе брифинга в Брюсселе ответила на вопрос журналистов о практических шагах по переговорам с Украиной.

"Сейчас Еврокомиссия изучает вопрос о том, когда приступить к работе над следующими шагами в соответствии с выводами Европейского совета", — сказала она.