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В ЕК не смогли не смогли озвучить следующие шаги по членству Украины в ЕС
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Еврокомиссия не смогла назвать конкретные шаги и сроки по вступлению Украины в Европейский союз, пока изучает планы, заявила представитель ЕК Ана Писонеро. Лидеры стран-членов... ПРАЙМ, 11.01.2024
новости, в мире, ес, ек, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 11 янв — ПРАЙМ. Еврокомиссия не смогла назвать конкретные шаги и сроки по вступлению Украины в Европейский союз, пока изучает планы, заявила представитель ЕК Ана Писонеро.
Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.
Писонеро в ходе брифинга в Брюсселе ответила на вопрос журналистов о практических шагах по переговорам с Украиной.
"Сейчас Еврокомиссия изучает вопрос о том, когда приступить к работе над следующими шагами в соответствии с выводами Европейского совета", — сказала она.