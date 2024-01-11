ХЕЛЬСИНКИ, 11 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в ходе визита в Таллин снова попросился в НАТО, несмотря на прежние многочисленные отказы. В Австрии опасаются негативных последствий от выступления Зеленского

"Ну, я думаю, что Украина кое-что сделала (для вступления в НАТО — ред.), и сделала больше, чем любая другая страна. В случае с Украиной речь идет об армии, которая использовала технику НАТО в войне, в боевых действиях", — сказал он, подчеркнув, что Киев осознает ценность этих вооружений.

Однако ВСУ в ходе СВО потеряли и натовское оружие, и натовскую технику. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, российские ПВО за шесть месяцев уничтожили 1062 объекта, включая авиабомбы, крылатые ракеты и реактивные снаряды к РСЗО, а также поразила склады с боеприпасами и станции выгрузки техники.

Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева. однако не обговорили временные рамки вступления в альянс. Позднее Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, страны-члены НАТО заявили, что Киев не получит приглашение в блок в 2024 году.