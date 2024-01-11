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Зеленский высказался о переговорах с Россией
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Украина не согласна на переговоры о прекращении огня с Россией, так как это выгодно только российской стороне, заявил президент Украины Владимир Зеленский в рамках совместной... ПРАЙМ, 11.01.2024
общество , новости, в мире, россия, украина, владимир зеленский
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Украина не согласна на переговоры о прекращении огня с Россией, так как это выгодно только российской стороне, заявил президент Украины Владимир Зеленский в рамках совместной пресс-конференции с президентом Эстонии в Таллине.
"Пауза на поле боя на территории Украины — это не пауза в войне. Это не говорит о том, что это прекращение войны, и это не ведет к политическому диалогу с Россией. Эта пауза будет помогать Российской Федерации", — отметил глава украинского государства.
Ранее официальный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию конфликта, но украинский режим не заинтересован в этом.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло на данный момент нет, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.