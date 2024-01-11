ВАШИНГТОН, 11 янв — ПРАЙМ. Под новые санкционные ограничения Соединенных Штатов попали одно физическое лицо, две компании и три самолета, заявил американский минфин. Китай введет санкции против пяти американских компаний

Указывается, что теперь под рестрикциями находятся некий Михейчик Владимир Владимирович, два предприятия, связанные с российским оборонным комплексом: полигон "Ашулук" и испытательный комплекс Владимировка, а также три самолета: Ил-76МД, Ан-124 и Ил-76 с бортовыми номерами RF-78757, RF-82011 и RF-86898.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.