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https://1prime.ru/global/20240111/842775120.html
США расширили список антироссийских санкций
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Под новые санкционные ограничения Соединенных Штатов попали одно физическое лицо, две компании и три самолета, заявил американский минфин. Указывается, что теперь под рестрикциями... ПРАЙМ, 11.01.2024
новости, в мире, сша, антироссийские санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 11 янв — ПРАЙМ. Под новые санкционные ограничения Соединенных Штатов попали одно физическое лицо, две компании и три самолета, заявил американский минфин.
Указывается, что теперь под рестрикциями находятся некий Михейчик Владимир Владимирович, два предприятия, связанные с российским оборонным комплексом: полигон "Ашулук" и испытательный комплекс Владимировка, а также три самолета: Ил-76МД, Ан-124 и Ил-76 с бортовыми номерами RF-78757, RF-82011 и RF-86898.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.