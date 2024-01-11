ВАШИНГТОН, 11 янв — ПРАЙМ. Донорам Украины необходимо выполнить свои обязательства по предоставлению стране финансовой поддержки, поскольку Киев значительно зависит от внешней помощи, поддерживающей экономическую стабильность, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. В Международном валютном фонде заявили о поддержке расширения БРИКС

"Украинским донорам и партнерам необходимо обеспечить выполнение своих финансовых обязательств, которые получает Украина, и финансирование необходимо для поддержки экономической стабильности в стране", — сообщила Козак журналистам, отвечая на вопрос об отсутствии новой согласованной помощи Киеву со стороны конгресса США.

Козак добавила, что в 2024 году Украине потребуется значительное финансирование, которое оценивается на уровне 42 миллиардов долларов, "включая официальную поддержку доноров на уровне 32 миллиардов долларов".

При этом она подчеркнула, что экономика Украины, несмотря на относительную устойчивость, подвержена исключительно высокой неопределенности.

Представитель МВФ отметила, что Киеву удалось добиться программы в отношении структурных реформ и снижения инфляции, и представители фонда намерены оценить прогноз по Украине с учетом продолжающихся дискуссий с властями.

В декабре глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что задержки с предоставлением финансовой помощи поставят под угрозу восстановление экономики Украины, отметив, что Киев может справиться с вероятным краткосрочным дефицитом финансирования "в течение пары месяцев".

Украина в декабре получила от МВФ третий транш финансирования почти на 900 миллионов долларов, что является результатом пересмотра программы механизма расширенного финансирования.